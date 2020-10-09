Двух футболистов молодежки России могут вызвать в основную сборную

Два футболиста молодежной сборной России могут быть вызваны в основную сборную.

Как сообщает Sport24, речь идет о голкипере Матвее Сафонове и защитнике Романе Евгеньеве. Сегодня игроки уже сдали тесты на коронавирус.

Напомним, что 11 октября сборная России в рамках Лиги Наций встретится с Турцией, а 14 октября - с Венгрией.

Ранее вызов в сборную получил защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев.

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