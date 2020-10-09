Сафонов впервые получил вызов в сборную России

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Сафонов впервые получил вызов в сборную России

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов получил первый в своей карьере вызов в сборную России.

"После завершения игры отбора Евро-2021 против Эстонии (4:0) голкипер молодeжной команды присоединился к сборной России. Завтра он примет участие в предматчевой тренировке в преддверии матча Лиги Наций против Турции", - говорится в заявлении сборной.

Отметим, что Сафонов был вызван после того, как голкипер Гильерме сдал сомнительный тест на коронавирус.

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