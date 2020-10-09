"Барселона" недовольна отказом Дембеле и Умтити покидать клуб

Теги барселонаусман дембелесамюэль умтити

"Барселона" недовольна отказом Дембеле и Умтити покидать клуб

Руководство "Барселоны" разочаровано поведением защитника Самюэля Умтити и вингера Усмана Дембеле.

По сведениям ESPN, каталонцы пытались расстаться с обоими французами, однако футболисты отказались покидать клуб.

Отмечается, что по Умтити у "Барсы" не было предложений, Дембеле отклонил предложение от "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что оба футболиста потеряли место в составе из-за частых травм. Соглашение Дембеле с клубом действует до лета 2022 года, Умтити - до 2023 года.

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