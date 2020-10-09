"Барселона" недовольна отказом Дембеле и Умтити покидать клуб
Руководство "Барселоны" разочаровано поведением защитника Самюэля Умтити и вингера Усмана Дембеле.
По сведениям ESPN, каталонцы пытались расстаться с обоими французами, однако футболисты отказались покидать клуб.
Отмечается, что по Умтити у "Барсы" не было предложений, Дембеле отклонил предложение от "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что оба футболиста потеряли место в составе из-за частых травм. Соглашение Дембеле с клубом действует до лета 2022 года, Умтити - до 2023 года.
Читайте также: Усман Дембеле отказался переходить в "Манчестер Юнайтед" из-за "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14