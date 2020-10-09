Лэмпард дал согласие на переход Мозеса в "Спартак"
Полузащитник "Челси" Виктор Мозес близок к переходу в "Спартак".
По сведениям Daily Mail, наставник "синих" Фрэнк Лэмпард дал согласие на переходу игрока, так как это позволит клубу разгрузить зарплатную ведомость.
Ранее подписать Мозеса пытался "Интер", однако стороны не смогли согласовать условия сделки.
Вторую половину прошлого сезона Мозес провел в аренде в "Интере", где на его счету пять голевых передач в 20 играх.
Читайте также: Стало известно, когда "Спартак" планирует заключить контракт с Мозесом. | http://soccernews.ru
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