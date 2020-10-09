Журналист Карпов назвал зарплату Шварца в "Динамо"

Журналист Иван Карпов поделился информацией о грядущем назначении Сандро Шварца на пост тренера "Динамо".

"Почти 42-летний тренер (17 октября день рождения - прим. Soccernews.ru) заключит с "Динамо" двухлетний контракт. Зарплата у Сандро будет такая же, как была у Кирилла Новикова, - 4,5 миллиона рублей в месяц", - заявил Карпов.

После 10 туров "Динамо" занимает в РПЛ шестое место, имея в активе 17 очков.

18 октября "Динамо" ожидает московское дерби против ЦСКА.

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