"Бог идет за тобой": Ибрагимович высказался о выздоровлении от коронавируса

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович ярко высказался о своем выздоровлении от коронавируса.

В своем твиттере 39-летний швед использовал хэштеги #нахренковид и #богидетзатобой.

Напомним, что Ибрагимович заразился коронавирусом 24 сентября. Ранее в "Милане" сообщили о том, что два последних теста игрока были отрицательными.

В текущем сезоне Ибрагимович провел две игры, в которых забил три гола.

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