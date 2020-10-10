Молодежной сборной России для выхода на Евро-2021 осталось победить в одном матче
Сборная России U21 близка к выходу в финальную часть Чемпионата Европы 2021 года.
Вчера, 9 октября, молодежка России разгромила Эстонию (4:0), а Польша проиграла Сербии (0:1). Россия с 20 очками лидирует в своей группе, опережая Польшу на четыре очка. При этом у поляков есть игра в запасе.
Таким образом, сборной России для прямого выхода на Евро-2021 необходимо в последней игре победить Латвию.
Игра между сборными России и Латвии состоится 13 октября.
Читайте также: Дубль Чалова помог молодёжной сборной России разгромить Эстонию в матче отбора Евро-2021. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Лион" представил Де Шильо
-
"Сочи" близок к покупке хорватского нападающего
-
Директор "Манчестер Сити" оценил возможность трансфера Месси
-
Куман: "Эта пауза дает нам возможность лучше подготовиться к матчам с "Хетафе", "Ференцварошем" и "Реалом"
-
Директор "Манчестер Сити" сделал заявление касательно будущего Гвардиолы
-
1
Молодежной сборной России для выхода на Евро-2021 осталось победить в одном матче
-
"Краснодар" поздравил свой стадион с днем рождения
-
"Бог идет за тобой": Ибрагимович высказался о выздоровлении от коронавируса
-
Журналист Карпов назвал зарплату Шварца в "Динамо"
-
Лэмпард дал согласие на переход Мозеса в "Спартак"
-
"Барселона" недовольна отказом Дембеле и Умтити покидать клуб
-
1
Сафонов впервые получил вызов в сборную России
-
Озил назвал "Арсеналу" условия для расторжения контракта
-
1
Двух футболистов молодежки России могут вызвать в основную сборную
-
1
"Спартак" интересуется защитником "Болоньи"
-
Джикия и Гильерме смогут сыграть против Турции
-
1
"Динамо" согласовало контракт со Шварцем
-
Беляев поделился эмоциями от вызова в сборную России
-
"Локомотив" отреагировал на информацию о том, что у Гильерме высокая температура
-
Стала известна дата прибытия Венделя в расположение "Зенита"