Молодежной сборной России для выхода на Евро-2021 осталось победить в одном матче

Сборная России U21 близка к выходу в финальную часть Чемпионата Европы 2021 года.

Вчера, 9 октября, молодежка России разгромила Эстонию (4:0), а Польша проиграла Сербии (0:1). Россия с 20 очками лидирует в своей группе, опережая Польшу на четыре очка. При этом у поляков есть игра в запасе.

Таким образом, сборной России для прямого выхода на Евро-2021 необходимо в последней игре победить Латвию.

Игра между сборными России и Латвии состоится 13 октября.

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