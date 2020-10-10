Директор "Манчестер Сити" сделал заявление касательно будущего Гвардиолы

Директор "Манчестер Сити" Омар Беррада высказался о наставнике команды Хосепе Гвардиоле.

"О развитии нашего клуба говорит тот факт, что Гвардиола работает у нас дольше, чем в прошлых клубах. Он рад находиться здесь. Гвардиола - лучший тренер в мире. Мы не хотим, чтобы он покидал клуб. нужное время обсудим с ним новый контракт", - приводит слова Беррады The Athletic.

Гвардиола возглавляет "Сити" с 2016 года. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2021 года.

Под его руководством "горожане" завоевали восемь национальных трофеев.

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