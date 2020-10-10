Названы сроки восстановления вратаря "Челси" Менди

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Названы сроки восстановления вратаря "Челси" Менди

Новичок "Челси" Эдуар Менди травмировал бедро в расположении сборной Сенегала.

Как сообщает The Athletic, повреждение оказалось не слишком серьезным и 28-летний голкипер пропустит около двух недель.

Менди успел провести за "Челси" две игры, в которых пропустил один гол.

Ближайшая игра "Челси" против "Саутгемптона" состоится 17 октября.

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