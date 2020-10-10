Касильяс: "Успехи Роналду впечатляют сильнее, чем успехи Месси"
Экс-голкипер сборной Испании Икер Касильяс поделился мнением о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.
"Роналду всегда желал быть лучшим, с самого детства, и я считаю, что он добился этого. Если сравнивать, то успехи Роналду впечатляют сильнее, чем успехи Месси, так как все мы знаем талант Месси.
Роналду же был полон решимости и много работал, чтобы подняться на вершину. Думаю, нам сильно повезло, что мы могли наслаждаться этими двумя фантастическими футболистами. Людям, которые не знакомы с Роналду, он может показаться дерзким и высокомерным, однако на самом деле все наоборот", - приводит слова Касильяса ESPN.
Напомним, что Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча", Роналду выигрывал награду пять раз.
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|Атлетико Мадрид
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|10
|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
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|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
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|Мальорка
|20
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|Леганес
|20
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|Эспаньол
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