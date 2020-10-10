Касильяс: "Успехи Роналду впечатляют сильнее, чем успехи Месси"

Экс-голкипер сборной Испании Икер Касильяс поделился мнением о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

"Роналду всегда желал быть лучшим, с самого детства, и я считаю, что он добился этого. Если сравнивать, то успехи Роналду впечатляют сильнее, чем успехи Месси, так как все мы знаем талант Месси.

Роналду же был полон решимости и много работал, чтобы подняться на вершину. Думаю, нам сильно повезло, что мы могли наслаждаться этими двумя фантастическими футболистами. Людям, которые не знакомы с Роналду, он может показаться дерзким и высокомерным, однако на самом деле все наоборот", - приводит слова Касильяса ESPN.

Напомним, что Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча", Роналду выигрывал награду пять раз.

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