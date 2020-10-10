Платини: "Я бы не стал вводить ВАР"

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Платини: "Я бы не стал вводить ВАР"

Экс-президент УЕФА Мишель Платини рассказал о своем отношении к системе видеоповторов VAR.

"Я негативно отношусь к ВАР, так как  это не часть нашей философии в исправлении ошибок на поле. ВАР исправил некоторые проблемы, однако создал другие. Если использовать его для определения офсайда - хорошо. Это трудные моменты для судей. Однако для обычных нарушений это не нужно - это работа арбитров.

Я бы не стал вводить ВАР, если бы работал в ФИФА. Я бы сделал все, чтобы доказать, что это ошибка", - приводит слова Платини ItaSportPress.

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