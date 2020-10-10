Шомуродов будет получать вторую по величине зарплату в "Дженоа"
Издание Calciomercato представило рейтинг зарплат игроков Серии А.
Стало известно, что новичок "Дженоа" Эльдор Шомуродов, перешедший из "Ростова", будет зарабатывать 1,3 миллиона евро за сезон. Это вторая по величине зарплата в клубе.
Самое большую зарплату получает хавбек "грифонов" Милан Бадель - 1,4 миллиона евро в год.
Напомним, что трансфер Шомуродова обошелся "Дженоа" в 7,5 миллиона евро плюс 1,5 миллиона в виде бонусов.
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|Команда
|М
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|26
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|Лацио
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|3
|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17