Шомуродов будет получать вторую по величине зарплату в "Дженоа"

Издание Calciomercato представило рейтинг зарплат игроков Серии А.

Стало известно, что новичок "Дженоа" Эльдор Шомуродов, перешедший из "Ростова", будет зарабатывать 1,3 миллиона евро за сезон. Это вторая по величине зарплата в клубе.

Самое большую зарплату получает хавбек "грифонов" Милан Бадель - 1,4 миллиона евро в год.

Напомним, что трансфер Шомуродова обошелся "Дженоа" в 7,5 миллиона евро плюс 1,5 миллиона в виде бонусов.

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