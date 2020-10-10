Три футболиста дубля "Динамо" тренируются с основной командой

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Три футболиста дубля "Динамо" тренируются с основной командой

Тренерский штаб "Динамо" пригласил на тренировки трех футболистов из дубля.

Речь идет о Станиславе Лацевиче, Константине Тюкавине и Дмитрии Владимирове.

Отметим, что 18 октября "Динамо" ждет московское дерби против ЦСКА.

После 10 туров "Динамо" идет в РПЛ на шестой позиции.

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