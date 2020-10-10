Бонуччи - самый высокооплачиваемый итальянский футболист в Серии А

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Бонуччи - самый высокооплачиваемый итальянский футболист в Серии А

Издание La Gazzetta dello Sport представило рейтинг самых высокооплачиваемых итальянских футболистов в Серии А.

Лидером рейтинга стал защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи, который зарабатывает 6,5 миллиона евро в год.

Топ-5 самых высокооплачиваемых итальянцев:

1. Леонардо Бонуччи ("Ювентус") - 6,5 млн евро;

2. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан") - 6 млн евро;

3. Федерико Кьеза ("Ювентус") - 5 млн евро;

4. Лоренцо Инсинье ("Наполи") - 4,6 млн евро;

5. Чиро Иммобиле ("Лацио") и Федерико Бернардески ("Ювентус") - 4 млн евро.

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