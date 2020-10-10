Озил намерен вернуть место в составе "Арсенала"
Хавбек "Арсенала" Месут Озил не собирается досрочно покидать клуб.
По сведениям ESPN со ссылкой на источник близкий к футболисту, клуб не вел с игроком переговоров о досрочном разрыве контракта.
Также отмечается, что сам Озил настроен на возвращении себе места в стартовом составе. Напомним, что Озил не попал в заявку "канониров" на Лигу Европы.
Соглашение Озила с "Арсеналом" истекает следующим летом. Футболист не появлялся на поле с начала марта.
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|27
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|Борнмут
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|Вест Хэм Юнайтед
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