Озил намерен вернуть место в составе "Арсенала"

Хавбек "Арсенала" Месут Озил не собирается досрочно покидать клуб.

По сведениям ESPN со ссылкой на источник близкий к футболисту, клуб не вел с игроком переговоров о досрочном разрыве контракта.

Также отмечается, что сам Озил настроен на возвращении себе места в стартовом составе. Напомним, что Озил не попал в заявку "канониров" на Лигу Европы.

Соглашение Озила с "Арсеналом" истекает следующим летом. Футболист не появлялся на поле с начала марта.

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