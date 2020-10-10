Лига Наций: Гибралтар был сильнее Лихтенштейна, Фареры и Латвия победителя не выявили
Представляем результаты матчей 3-го тура Лиги Наций.
Лига D группа 1
Фарерские о-ва - Латвия 1:1
Голы: Икауниекс, 25 - 0:1, Фэре, 28 - 1:1
Фарерские о-ва: Гестссон, Соренсен (Даниэльсен, 82), Наттестад, Давидсен, Бьярталуйд (Йоханнесен, 82), Фэре, Ольсен (Ватнхамар, 11), Ханссон, Ватнхамар (Бальдвинссон, 65), Ольсен (Эдмундссон, 65), Ольсен.
Латвия: Штейнбор, Ругин, Тоберс (Карклиньш, 68), Ошс, Цыганик, Икауниекс, Яунземс (Кигурс, 68), Зюзин (Эмсис, 82), Улдрикис (Кроллис, 82), Савальниекс, Стуглис.
Лига D группа 2
Лихтенштейн - Гибралтар 0:1
Гол: Де Барр, 10 - 0:1
Лихтенштейн: Бюхель, Малин, Хофер, Геппель, Хаслер, Бюхель, Вольфингер (Брэндле, 59), Зеле (Фроммельт, 46), Вольфингер (Йылдыз, 46), Саланович, Кюне (Оспельт, 86).
Гибралтар: Голдуин, Уайзмэн, Муэли, Оливеро, Эннесли, Хассан (Понс, 87), Торилла, Уокер, Сарджент, Де Барр (Стайч, 72), Кассиаро (Джолли, 74).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4