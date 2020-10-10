Лига Наций: Гибралтар был сильнее Лихтенштейна, Фареры и Латвия победителя не выявили

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Лига Наций: Гибралтар был сильнее Лихтенштейна, Фареры и Латвия победителя не выявили

Представляем результаты матчей 3-го тура Лиги Наций.

Лига D группа 1

Фарерские о-ва - Латвия 1:1

Голы: Икауниекс, 25 - 0:1, Фэре, 28 - 1:1

Фарерские о-ва: Гестссон, Соренсен (Даниэльсен, 82), Наттестад, Давидсен, Бьярталуйд (Йоханнесен, 82), Фэре, Ольсен (Ватнхамар, 11), Ханссон, Ватнхамар (Бальдвинссон, 65), Ольсен (Эдмундссон, 65), Ольсен.

Латвия: Штейнбор, Ругин, Тоберс (Карклиньш, 68), Ошс, Цыганик, Икауниекс, Яунземс (Кигурс, 68), Зюзин (Эмсис, 82), Улдрикис (Кроллис, 82), Савальниекс, Стуглис.


Лига D группа 2

Лихтенштейн - Гибралтар 0:1

Гол: Де Барр, 10 - 0:1

Лихтенштейн: Бюхель, Малин, Хофер, Геппель, Хаслер, Бюхель, Вольфингер (Брэндле, 59), Зеле (Фроммельт, 46), Вольфингер (Йылдыз, 46), Саланович, Кюне (Оспельт, 86).

Гибралтар: Голдуин, Уайзмэн, Муэли, Оливеро, Эннесли, Хассан (Понс, 87), Торилла, Уокер, Сарджент, Де Барр (Стайч, 72), Кассиаро (Джолли, 74).

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