Фати - лучший футболист Примеры в сентябре

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Фати - лучший футболист Примеры в сентябре

Вингер "Барселоны" Ансу Фати признан лучшим игроком испанской Примеры по итогам сентября.

В прошлом месяце 17-летний испанец принял участие в трех играх, в которых забил три гола и отдал один ассист.

После пяти туров "Барса" идет в Примере на шестом месте, однако у каталонцев есть две игры в запасе.

Напомним, что ранее "Барса" перевела Фати в первую команду, что позволило увеличить его клаусулу до 400 миллионов евро.

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