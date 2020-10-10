Роналду - самый высокооплачиваемый футболист Серии А. Его ближайший преследователь зарабатывает почти в четыре раза меньше

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Роналду - самый высокооплачиваемый футболист Серии А. Его ближайший преследователь зарабатывает почти в четыре раза меньше

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом Серии А.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, португалец получает 31 миллион евро после уплаты налогов.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Серии А:

1. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 31 млн евро;

2. Маттейс де Лигт ("Ювентус") - 8 млн;

3-5. Ромелу Лукаку ("Интер") - 7,5 млн;

3-5. Эдин Джеко ("Рома") - 7,5 млн;

3-5. Кристиан Эриксен ("Интер") - 7,5 млн;

6. Пауло Дибала ("Ювентус") - 7,3 млн;

7-10. Златан Ибрагимович ("Милан") - 7 млн;

7-10. Алексис Санчес ("Интер") - 7 млн;

7-10. Адриан Рабьо ("Ювентус") - 7 млн;

7-10. Аарон Рэмзи ("Ювентус") - 7 млн.

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