Роналду - самый высокооплачиваемый футболист Серии А. Его ближайший преследователь зарабатывает почти в четыре раза меньше
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом Серии А.
По сведениям La Gazzetta dello Sport, португалец получает 31 миллион евро после уплаты налогов.
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Серии А:
1. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 31 млн евро;
2. Маттейс де Лигт ("Ювентус") - 8 млн;
3-5. Ромелу Лукаку ("Интер") - 7,5 млн;
3-5. Эдин Джеко ("Рома") - 7,5 млн;
3-5. Кристиан Эриксен ("Интер") - 7,5 млн;
6. Пауло Дибала ("Ювентус") - 7,3 млн;
7-10. Златан Ибрагимович ("Милан") - 7 млн;
7-10. Алексис Санчес ("Интер") - 7 млн;
7-10. Адриан Рабьо ("Ювентус") - 7 млн;
7-10. Аарон Рэмзи ("Ювентус") - 7 млн.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17