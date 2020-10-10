Тульский "Арсенал" вступил в борьбу за форварда "Локомотива" Джорджевича

Форвард "Локомотива" Лука Джорджевич в ближайшее время может покинуть клуб.

По сведениям "Чемпионат", в аренде 26-летнего футболиста заинтересован тульский "Арсенал". Напомним, что ранее интерес к нему проявлял "Урал".

Ранее "Локомотив" подписал Зе Луиша и убрал Джорджевича из заявки РПЛ.

Отметим, что Джорджевич уже находился в аренде в "Арсенале" с 2017 по 2019 год.

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