Стала известна зарплата Миранчука в "Аталанте"

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Стала известна зарплата Миранчука в "Аталанте"

Новичок "Аталанты" Алексей Миранчук зарабатывает в новом клубе 1,5 миллиона евро после уплаты налогов.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, это пятая по величине зарплата в клубе из Бергамо. Больше зарплата у Алехандро Гомеса (2 млн), Йосипа Иличича, Луиса Муриэля и Дувана Сапаты (все - 1,8 млн).

Отмечается, что такую же зарплату, как и у Миранчука, в Италии имеют Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Андреа Раноккия ("Интер"), Фабиан Руис ("Наполи"), Давиде Сантон ("Рома"), Саму Кастильехо ("Милан"), Тео Эрнандес ("Милан") и Джованни Симеоне ("Кальяри").

"Аталанта" приобрела Миранчука у "Локомотива" за 14,5 миллиона евро.

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