Стала известна зарплата Миранчука в "Аталанте"
Новичок "Аталанты" Алексей Миранчук зарабатывает в новом клубе 1,5 миллиона евро после уплаты налогов.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, это пятая по величине зарплата в клубе из Бергамо. Больше зарплата у Алехандро Гомеса (2 млн), Йосипа Иличича, Луиса Муриэля и Дувана Сапаты (все - 1,8 млн).
Отмечается, что такую же зарплату, как и у Миранчука, в Италии имеют Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Андреа Раноккия ("Интер"), Фабиан Руис ("Наполи"), Давиде Сантон ("Рома"), Саму Кастильехо ("Милан"), Тео Эрнандес ("Милан") и Джованни Симеоне ("Кальяри").
"Аталанта" приобрела Миранчука у "Локомотива" за 14,5 миллиона евро.
Читайте также: Алексей Миранчук попал в заявку "Аталанты" на Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17