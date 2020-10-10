Луис Суарес рассказал будет ли он праздновать гол в ворота "Барселоны"
Форвард "Атлетико" Луис Суарес высказался касательно Диего Симеоне, возможного празднования гола "Барселоне" и "Реала".
"Переход в "Реал"? Я не сумасшедший. Я всегда мечтал играть за "Барселону", с самого детства.
Праздновать гол "Барселоне" не буду, однако покажу кое-куда на трибуне.
Симеоне? Эль Чоло меня нисколько не удивил. Он строгий и много работает над тактикой и дисциплиной. Я хочу внести свой вклад и много достичь в "Атлетико", - приводит слова Суареса ESPN.
Напомним, что Суарес перешел в "Атлетико" на правах свободного агента.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14