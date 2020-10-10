Луис Суарес рассказал будет ли он праздновать гол в ворота "Барселоны"

Форвард "Атлетико" Луис Суарес высказался касательно Диего Симеоне, возможного празднования гола "Барселоне" и "Реала".

"Переход в "Реал"? Я не сумасшедший. Я всегда мечтал играть за "Барселону", с самого детства.

Праздновать гол "Барселоне" не буду, однако покажу кое-куда на трибуне.

Симеоне? Эль Чоло меня нисколько не удивил. Он строгий и много работает над тактикой и дисциплиной. Я хочу внести свой вклад и много достичь в "Атлетико", - приводит слова Суареса ESPN.

Напомним, что Суарес перешел в "Атлетико" на правах свободного агента.

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