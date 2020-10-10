Хавбек ЦСКА Сигурдссон травмировался в расположении сборной Исландии

Хавбек ЦСКА Арнор Сигурдссон травмировался в расположении сборной Исландии.

Наставник сборной Эрик Хамрен на пресс-конференции сообщил, что у футболиста травма лодыжки. Сроки восстановления пока неизвестны.

Напомним, что 18 октября ЦСКА предстоит сыграть против московского "Динамо".

В текущем сезоне Сигурдссон провел 8 матчей и отметился одной голевой передачей.

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