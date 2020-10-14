Роналду вернулся в Турин для прохождения самоизоляции
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прибыл в Италию.
Как сообщает сайт клуба, туринские органы здравоохранения разрешили 35-летнему португальцу вернуться в город для прохождения самоизоляции у себя дома.
Отмечается, что болезнь у игрока протекает бессимптомно. Ранее Роналду сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего пропустил две игры сборной Португалии, а также пропустит несколько матчей "Ювентуса" в Серии А и Лиге Чемпионов.
В этом сезоне Роналду провел два матча, забил три гола и отдал один ассист.
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