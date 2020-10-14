АПЛ не будет сокращать количество команд

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АПЛ не будет сокращать количество команд

Руководство АПЛ отреагировало на предложение о сокращении количества команд в турнире.

В заявлении АПЛ говорится, что руководство лиги и Футбольной ассоциации Англии (FA) выступают против этого предложения.

Акционеры АПЛ сошлись во мнении, что в чемпионате по-прежнему будет 20 команд. Все члены лиги будут заниматься стратегией развития и организацией конкурентоспособной и устойчивой футбольной пирамиды.

Ранее сообщалось, что предложение о сокращении числа команд исходило от "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед".

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