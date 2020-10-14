Стала известна зарплата Мозеса в "Спартаке"
"Спартак" до конца недели должен завершить переход хавбека "Челси" Виктора Мозеса.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", зарплата 29-летнего нигерийца в московском клубе составит менее 3 миллионов евро за сезон. Отмечается, что игрок потеряет около 25 процентов по сравнению с зарплатой в "Челси".
Напомним, что "Спартак" арендует Мозеса до конца сезона с правом выкупа за 10 миллионов евро. Известно, что инициатором трансфера является новый глава селекционного отдела "Спартака" Нариман Акавов.
В прошлом сезоне Мозес находился в аренде в "Интере", где провел 20 игр и отметился пятью голевыми передачами.
Читайте также: Стало известно, когда Мозес может дебютировать за "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
РФС назначил арбитров на матчи 11-го тура РПЛ. Казарцев возвращается к работе
-
Стала известна зарплата Мозеса в "Спартаке"
-
Шварц прокомментировал свое назначение на пост тренера "Динамо"
-
Лига Наций: Финляндия переиграла Ирландию, Литва и Албания сыграли вничью
-
АПЛ не будет сокращать количество команд
-
Тотти опубликовал трогательный пост в память об отце
-
Роналду вернулся в Турин для прохождения самоизоляции
-
"Тамбов" усилился опытным защитником
-
Полузащитник "Ювентуса" заразился коронавирусом
-
В УЕФА сообщили, как Роналду сыграть с "Барселоной"
-
Лука Джорджевич перешел из "Локомотива" в тульский "Арсенал"
-
1
В Италии вынесли решение по "Наполи", который не приехал на матч с "Ювентусом"
-
Бендтнер объяснил, почему проститутки лучше любовниц
-
Московское "Динамо" возглавил немецкий тренер
-
Месут Озил громко высказался о конфликте в Нагорном Карабахе
-
"Зенит" представил яркий ролик о Лиге Чемпионов-2020/2021
-
Вендел провел первую тренировку с "Зенитом"
-
Шесть английских клубов могут обанкротиться в ближайшее время
-
Юрий Семин рассказал, как в его Instagram появилась полуобнаженная девушка
-
Михаил Кержаков оценил шансы "Спартака" на чемпионство