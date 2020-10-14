Стала известна зарплата Мозеса в "Спартаке"

"Спартак" до конца недели должен завершить переход хавбека "Челси" Виктора Мозеса.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", зарплата 29-летнего нигерийца в московском клубе составит менее 3 миллионов евро за сезон. Отмечается, что игрок потеряет около 25 процентов по сравнению с зарплатой в "Челси".

Напомним, что "Спартак" арендует Мозеса до конца сезона с правом выкупа за 10 миллионов евро. Известно, что инициатором трансфера является новый глава селекционного отдела "Спартака" Нариман Акавов.

В прошлом сезоне Мозес находился в аренде в "Интере", где провел 20 игр и отметился пятью голевыми передачами.

Читайте также: Стало известно, когда Мозес может дебютировать за "Спартак". | http://soccernews.ru