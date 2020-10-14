Три футболиста "Ливерпуля" вернулись в общую группу

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип, хавбек Тьяго Алькантара и вингер Садио Мане вернулись в общую группу.

Как сообщает сайт клуба, все трое футболистов готовы принять участие в мерсисайдском дерби с "Эвертоном", которое пройдет 17 октября.

Напомним, что Мане и Алькантара переболели коронавирусом, а Матип восстановился после мышечного повреждения.

После четырех туров "Ливерпуль" занимает в АПЛ 5-е место, набрав 9 очков.

Читайте также: "Ливерпуль" не будет покупать нового вратаря. | http://soccernews.ru