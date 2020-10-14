Три футболиста "Ливерпуля" вернулись в общую группу
Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип, хавбек Тьяго Алькантара и вингер Садио Мане вернулись в общую группу.
Как сообщает сайт клуба, все трое футболистов готовы принять участие в мерсисайдском дерби с "Эвертоном", которое пройдет 17 октября.
Напомним, что Мане и Алькантара переболели коронавирусом, а Матип восстановился после мышечного повреждения.
После четырех туров "Ливерпуль" занимает в АПЛ 5-е место, набрав 9 очков.
Читайте также: "Ливерпуль" не будет покупать нового вратаря. | http://soccernews.ru
главное
-
Дзюба сравнялся с Акинфеевым и Широковым по матчам в качестве капитана сборной России
-
Стала известна зарплата Мозеса в "Спартаке"
-
АПЛ не будет сокращать количество команд
-
В УЕФА сообщили, как Роналду сыграть с "Барселоной"
-
В Италии вынесли решение по "Наполи", который не приехал на матч с "Ювентусом"
Лента новостей
-
Голы Гризманна и Мбаппе принесли Франции победу над Хорватией, Португалия без Роналду разгромила Швецию
-
Италия и Нидерланды не выявили победителя, Польша разгромила Боснию Герцеговину
-
Сборная Англии проиграла Дании, Бельгия на выезде одолела Исландию
-
Сборная России не смогла обыграть Венгрию в Лиге Наций
-
Роналду показал, как смотрит матч сборной Португалии по телевизору
-
Тедеско: "Когда я вижу свое поведение на записи матча, мне становится немного стыдно"
-
Четыре футболиста "Пармы" заразились коронавирусом
-
"Кристал Пэлас" подписал экс-игрока "Ливерпуля"
-
Дзюба сравнялся с Акинфеевым и Широковым по матчам в качестве капитана сборной России
-
"Химки" перехватили трансферную цель "Зенита" и "Краснодара"
-
"Динамо" планирует усилить еще одну позицию до закрытия трансферного окна
-
Три футболиста "Ливерпуля" вернулись в общую группу
-
РФС назначил арбитров на матчи 11-го тура РПЛ. Казарцев возвращается к работе
-
Стала известна зарплата Мозеса в "Спартаке"
-
Шварц прокомментировал свое назначение на пост тренера "Динамо"
-
Лига Наций: Финляндия переиграла Ирландию, Литва и Албания сыграли вничью
-
АПЛ не будет сокращать количество команд
-
Тотти опубликовал трогательный пост в память об отце
-
Роналду вернулся в Турин для прохождения самоизоляции
-
"Тамбов" усилился опытным защитником
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18