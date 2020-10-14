"Химки" перехватили трансферную цель "Зенита" и "Краснодара"

Хавбек "Крыльев Советов" Антон Зиньковский может перейти в "Химки".

По сведениям "Спорт-Экспресс", подмосковный клуб выплатит клаусулу 24-летнего игрока, которая составляет 50 миллионов рублей.

Напомним, что ранее интерес к футболисту проявляли "Зенит", "Краснодар" и киевское "Динамо".

В этом сезоне на счету Зиньковского семь голов в 16 играх.

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