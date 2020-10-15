"Краснодар" приобрел хавбека "Ростова" Ионова

Хавбек "Ростова" Алексей Ионов перешел в "Краснодар".

Сообщается, что с 31-летним футболистом заключено соглашение до 31 мая 2023 года.

Ранее сообщалось, что трансфер Ионова обошелся "Краснодару" в 3,5-4 миллиона евро.

Ионов выступал за "Ростов" с 2017 года. За это время он провел 87 матчей, забил 18 голов и отдал 11 ассистов.

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