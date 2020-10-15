Физиотерапевт сборной Боливии после стычки с Месси: "Обожаю его так сильно, что назвал сына Лионелем в честь него"

Физиотерапевт сборной Боливии Лукас Нава прокомментировал стычку с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси после игры квалификации ЧМ-2022 (1:2).

Напомним, что Месси сказал Наве: "Иди на ***, что с тобой, лысый? Ты кричал всю игру, засранец".

"Когда матч завершился, я заметил, что между футболистами стычка. Я просто пытался избежать удалений. Кажется, произошло недопонимание, но такие вещи остаются на поле. Я вырос, наблюдая за игрой Месси. Это величайший футболист. Я обожаю его так сильно, что назвал сына Лионелем в честь него.

В мой адрес посыпались оскорбления и угрозы после всей этой ситуации с Месси. Мне больно, так как мои дети слышали, как обо мне говорили это все", - приводит слова Навы Globo Esporte.

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