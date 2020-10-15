Мозес может дебютировать за "Спартак" уже в эти выходные

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, когда может состояться дебют новичка команды Виктора Мозеса.

"Сыграет ли он против "Химок"? Возможно. Почему нет? С ним на удаленке занимались наши тренеры. Физическое состояние у него в порядке", - заявил Газизов.

Игра между "Химками" и "Спартаком" пройдет 17 октября в 19:00 (мск).

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