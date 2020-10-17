Фил Джонс составил символическую команду "Манчестер Юнайтед" для игры в мини-футбол

Теги манчестер юнайтедфил джонсдавид де хеауэйн рунипол скоулз

Фил Джонс составил символическую команду "Манчестер Юнайтед" для игры в мини-футбол

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс собрал команду для игры в мини-футбол.

"На ворота я поставлю Давида Де Хеа, без раздумий. В защите будет Димитар Бербатов. Он бесил меня на каждой тренировке. Становился в центре защиты, а когда я говорил ему: "Это моя позиция, меня тренер сюда поставил", он отвечал: "Иди и сыграй еще где-нибудь".

Также поставлю Неманью Видича, так как он всегда бросался на любой мяч. В атаке пусть будут Пол Скоулз и Уэйн Руни", - приводит слова Джонса The Sun.

Джонс играет за "МЮ" с 2011 года. В этом сезоне он еще ни разу не попал в заявку на матч.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Погба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Краснодар" и "Локомотив" добыли победы в РПЛ

"Краснодар" и "Локомотив" добыли победы в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов