Фил Джонс составил символическую команду "Манчестер Юнайтед" для игры в мини-футбол

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс собрал команду для игры в мини-футбол.

"На ворота я поставлю Давида Де Хеа, без раздумий. В защите будет Димитар Бербатов. Он бесил меня на каждой тренировке. Становился в центре защиты, а когда я говорил ему: "Это моя позиция, меня тренер сюда поставил", он отвечал: "Иди и сыграй еще где-нибудь".

Также поставлю Неманью Видича, так как он всегда бросался на любой мяч. В атаке пусть будут Пол Скоулз и Уэйн Руни", - приводит слова Джонса The Sun.

Джонс играет за "МЮ" с 2011 года. В этом сезоне он еще ни разу не попал в заявку на матч.

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