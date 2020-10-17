Мусаев прокомментировал победу "Краснодара" над "Рубином"
Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о победе над "Рубином" (3:1).
"Чудес не бывает. Первый тайм прошел так, как мы и ожидали. После перерыва понимали, что у нас есть силы. Футболисты основы вышли на замену и усилили. Рад такой победе.
Не могут люди играть три матча кряду. Зачем столько игр сборных? Какой организм выдержит?" - заявил Мусаев.
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