Мусаев прокомментировал победу "Краснодара" над "Рубином"

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Мусаев прокомментировал победу "Краснодара" над "Рубином"

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о победе над "Рубином" (3:1).

"Чудес не бывает. Первый тайм прошел так, как мы и ожидали. После перерыва понимали, что у нас есть силы. Футболисты основы вышли на замену и усилили. Рад такой победе.

Не могут люди играть три матча кряду. Зачем столько игр сборных? Какой организм выдержит?" - заявил Мусаев.

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"Краснодар" и "Локомотив" добыли победы в РПЛ

"Краснодар" и "Локомотив" добыли победы в РПЛ

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