Ван Дейк может пропустить остаток сезона

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк получил серьезное повреждение в игре против "Эвертона" (2:2).

По сведениям Daily Mail, у 29-летнего голландца выявили разрыв крестообразной связки. Восстановление после такой травмы обычно длится около 7 месяцев, поэтому ван Дейк может больше не сыграть в текущем сезоне.

В этом сезоне ван Дейк провел 8 матчей и отметился одним голом.

Читайте также: "Ливерпуль" не сумел обыграть "Эвертон" в мерсисайдском дерби. | http://soccernews.ru