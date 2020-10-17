Ван Дейк может пропустить остаток сезона

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Ван Дейк может пропустить остаток сезона

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк получил серьезное повреждение в игре против "Эвертона" (2:2).

По сведениям Daily Mail, у 29-летнего голландца выявили разрыв крестообразной связки. Восстановление после такой травмы обычно длится около 7 месяцев, поэтому ван Дейк может больше не сыграть в текущем сезоне.

В этом сезоне ван Дейк провел 8 матчей и отметился одним голом.

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