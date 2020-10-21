Воронин: "Может, заберем Кокорина в "Динамо"

Тренер московского "Динамо" Андрей Воронин высказался о переходе Александра Кокорина в "Спартак".

"Удивлен ли я его его переходу в "Спартак"? Если я не ошибаюсь, Кокорин - спартаковский воспитанник. После ухода из "Динамо" он и в "Анжи" был, хоть там и не играл.

Как мне известно, наш спортивный директор интересовался Кокориным. Скоро зимнее трансферное окно (смеется). Может, заберем Кокорина в "Динамо". Мне нравится игра Кокорина. Хорошие футболисты не помешают ни одному клубу", - заявил Воронин.

Напомним, что 29-летний Кокорин выступал за "Динамо" с 2008 по 2013, а также с 2013 по 2015 год.

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