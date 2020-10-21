УЕФА о создании европейской Премьер-лиги: "Лига Чемпионов - лучший турнир в мире"

УЕФА и ФИФА раскритиковали идею о создании европейской Премьер-лиги.

"Принципы солидарности, повышения и понижения в дивизионах, открытых лиг не подлежат обсуждению. Это то, благодаря чему работает европейский футбол. Лига Чемпионов - лучшее спортивное соревнование в мире. УЕФА и клубы строили это не для того, чтобы уничтожить это созданием супер-лиги из 10, 12 или даже 24 команд. Такой формат в скором времени надоест", - заявили в УЕФА.

"ФИФА не будет давать комментарии и принимать участие в каких-либо спекуляциях о периодически возникающих темах. Институциональные структуры и нормативно-правовая база хорошо развиты на национальном, европейском и глобальном уровнях", - говорится в заявлении ФИФА.

Ранее сообщалось, что некоторые европейские топ-клубы выступали за создание нового турнира для замены ЛЧ.

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