Тухель недоволен, что ПСЖ отказал ему в трансфере двух футболистов

Наставник ПСЖ Томас Тухель подверг критике работу спортивного директора клуба Леонардо.

По сведениям ESPN, тренер просил клуб арендовать защитника "Челси" Антонио Рюдигера и подписать нападающего Луиса Суареса, который в итоге перешел в "Атлетико".

Отмечается, что оба трансфера заблокировал Леонардо. Тухель уверен, что спортдир плохо поработал над усилением команды перед ЛЧ.

После семи туров ПСЖ занимает в Лиге 1 второе место. В 1-м туре групповой стадии ЛЧ парижане уступили "МЮ" (1:2).

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