"Ливерпуль" определил главного кандидата на замену травмированному ван Дейку

"Ливерпуль" продолжает поиски нового центрального защитника на замену травмированному Вирджилу ван Дейку.

По сведениям Sunday World, мерсисайдцы в зимнее трансферное окно намерены подписать Дайота Упамекано из "РБ Лейпцига".

Ожидается, что "Ливерпуль" предложит за игрока более 45 миллионов евро и "быки", вероятно, согласятся отпустить игрока за такую сумму.

В этом сезоне Упамекано провел 7 игр и отметился одним забитым голом.

Читайте также: "Ливерпуль" нашел замену травмированному ван Дейку. | http://soccernews.ru