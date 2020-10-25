"Ливерпуль" определил главного кандидата на замену травмированному ван Дейку

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"Ливерпуль" определил главного кандидата на замену травмированному ван Дейку

"Ливерпуль" продолжает поиски нового центрального защитника на замену травмированному Вирджилу ван Дейку.

По сведениям Sunday World, мерсисайдцы в зимнее трансферное окно намерены подписать Дайота Упамекано из "РБ Лейпцига".

Ожидается, что "Ливерпуль" предложит за игрока более 45 миллионов евро и "быки", вероятно, согласятся отпустить игрока за такую сумму.

В этом сезоне Упамекано провел 7 игр и отметился одним забитым голом.

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