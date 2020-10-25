"Кальяри" обыграл "Кротоне" в матче Серии А

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"Кальяри" обыграл "Кротоне" в матче Серии А

В рамках 5-го тура итальянской Серии А "Кальяри" одержал победу над "Кротоне".

Благодаря победе "Кальяри" поднялся на десятое место, "Кротоне" остался на последнем.

"Кальяри" - "Кротоне" 4:2

Голы: Жуниор Мессиас, 21 - 0:1, Ликояннис, 25 - 1:1, Симеоне, 35 - 2:1, Молина, 43 - 2:2, Соттиль, 45 - 3:2, Жоао Педро, 84 - 4:2

"Кальяри": Краньо, Годин, Валюкевич, Ликояннис (Клаван, 81), Дзаппа (Фараго, 88), Рог, Нандес, Жоао Педро, Марин (Олива, 88), Соттиль (Унас, 74), Симеоне (Паволетти, 81).

"Кротоне": Кордац, Педру Перейра (Крочата, 77), Магальян, Големич, Реца (Рисполи, 61), Чигарини, Молина (Вулич, 62), Жуниор Мессиас, Бенали, Луперто, Нванкво (Ривьер, 89).

Удаление: Чигарини (48).

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