"Кальяри" обыграл "Кротоне" в матче Серии А
В рамках 5-го тура итальянской Серии А "Кальяри" одержал победу над "Кротоне".
Благодаря победе "Кальяри" поднялся на десятое место, "Кротоне" остался на последнем.
"Кальяри" - "Кротоне" 4:2
Голы: Жуниор Мессиас, 21 - 0:1, Ликояннис, 25 - 1:1, Симеоне, 35 - 2:1, Молина, 43 - 2:2, Соттиль, 45 - 3:2, Жоао Педро, 84 - 4:2
"Кальяри": Краньо, Годин, Валюкевич, Ликояннис (Клаван, 81), Дзаппа (Фараго, 88), Рог, Нандес, Жоао Педро, Марин (Олива, 88), Соттиль (Унас, 74), Симеоне (Паволетти, 81).
"Кротоне": Кордац, Педру Перейра (Крочата, 77), Магальян, Големич, Реца (Рисполи, 61), Чигарини, Молина (Вулич, 62), Жуниор Мессиас, Бенали, Луперто, Нванкво (Ривьер, 89).
Удаление: Чигарини (48).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17