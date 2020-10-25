"Челси" зимой вернется к трансферу Райса

"Челси" еще не отказался от идеи подписания хавбека "Вест Хэма" Деклана Райса.

По сведениям Goal.com, "аристократы" попытаются заполучить 21-летнего футболиста в зимнее трансферное окно. Напомним, что "Челси" проявлял интерес к своему воспитаннику минувшим летом.

При этом "Вест Хэм" хочет сохранить своего капитана команды. Ему будет предложен новый контракт с зарплатой 132 тысячи евро в неделю.

В текущем сезоне Райс провел семь матчей, однако результативными действиями не отличился.

Читайте также: Три европейских топ-клуба поспорят за хавбека менхенгладбахской "Боруссии". | http://soccernews.ru