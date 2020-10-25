Журналист Конов поделился информацией о возможном продлении контракта "Спартака" с Тедеско
Журналист Василий Конов высказался о возможном продлении соглашения Доменико Тедеско со "Спартаком".
"Вчера я сильно был удивлен тем, что была опубликована информация трехнедельной давности, особенно в ситуации, когда тренер ясно дал понять, что вопрос продления контракта на паузе, хотя это и был ответ на вопрос журналиста.
Есть много вопросов и нюансов, требующие решения, чтобы снять с паузы сложившуюся ситуацию. Однако есть моменты, которые на 100% требуют тишины", - написал Конов в телеграме.
Напомним, что действующий контракт Тедеско истекает летом 2021 года. После 12 туров "Спартак" идет в РПЛ на первом месте.
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