Журналист Конов поделился информацией о возможном продлении контракта "Спартака" с Тедеско

Журналист Василий Конов высказался о возможном продлении соглашения Доменико Тедеско со "Спартаком".

"Вчера я сильно был удивлен тем, что была опубликована информация трехнедельной давности, особенно в ситуации, когда тренер ясно дал понять, что вопрос продления контракта на паузе, хотя это и был ответ на вопрос журналиста.

Есть много вопросов и нюансов, требующие решения, чтобы снять с паузы сложившуюся ситуацию. Однако есть моменты, которые на 100% требуют тишины", - написал Конов в телеграме.

Напомним, что действующий контракт Тедеско истекает летом 2021 года. После 12 туров "Спартак" идет в РПЛ на первом месте.

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