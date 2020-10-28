Селюк отреагировал на слова Мещерякова после поражения "Локомотива" от "Баварии"

Футбольный агент Дмитрий Селюк не оставил без внимания слова председателя совета директоров "Локомотива" Анатолия Мещерякова после поражения от "Баварии" (1:2) в игре групповой стадии Лиги Чемпионов.

"Ребята, проснитесь! "Бавария" вас обыграла пешком, дав возможность надеяться на выход из группы хотя бы в Лигу Европы. Если думать, как вы, то волгоградские журналисты должны писать, что "Ротор" мог бы выиграть ЛЧ, так как победил "Локомотив" с таким же счетом", - написал Селюк в твиттере.

Позже пост Селюка прокомментировал пользователь под ником Гудок: "Просто дай нам порадоваться". На что Селюк ответил: "Чему радоваться? Что проиграли "Баварии" так же, как и проиграли "Ротору"? Первый раз вижу, когда радуются поражению".

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