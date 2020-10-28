"Реал" обновил рекорд по камбэкам в Лиге Чемпионов

"Реал" вырвал ничью у менхенгладбахской "Боруссии" (2:2) в игре группового этапа Лиги Чемпионов.

Напомним, что к 87-й минуте мадридский клуб проигрывал со счетом 2:0.

Как сообщает Gracenote Live, "сливочные" в восьмой раз ушли от поражения в матчах ЛЧ, проигрывая в два гола.

Отмечается, что "Реал" обновил свой же рекорд. По четыре таких камбэка на счету "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса", "Арсенала", "Лиона" и ЦСКА.

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