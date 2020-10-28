Клопп рассказал о травме Фабиньо

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Клопп рассказал о травме Фабиньо

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал травму защитника Фабиньо.

"Разумеется, мы должны дождаться обследования. Однако когда кто-то выбывает из-за мышечных травм, не приходится ждать, что на следующий день позвонит врач и скажет: "Ложная тревога, он готов играть".

Остается только определить, сколько он пропустит. А сейчас неделя отсутствия означает пропуск трех игр, 10 дней - 4 игры, 14 дней - семь матчей, и так далее", - приводит слова Клоппа beINSPORTS.

В этом сезоне Фабиньо провел 10 матчей во всех турнирах.

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