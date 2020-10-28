Серхио Рамос повторил рекорд Касильяса

Капитан "Реала" Серхио Рамос принял участие в игре групповой стадии ЛЧ против менхенгладбахской "Боруссии" (2:2).

Как сообщает твиттер клуба, 34-летний футболист проводит 16-й сезон в ЛЧ в составе мадридского клуба. Он повторил рекорд экс-голкипера клуба Икера Касильяса.

В текущем сезоне Рамос провел 7 матчей, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

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