"Зенит" сделал предложение Почеттино

"Зенит" хочет пригласить экс-тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Как сообщает Don Balon, питерский клуб предлагает аргентинскому специалисту зарплату 10 миллионов евро за сезон.

Отмечается, что Почеттино попросил время на размышление. Он хочет возглавить амбициозный клуб, а финансовые условия отходят на второй план.

Напомним, что Почеттино тренировал "Тоттенхэм" с 2014 по 2019 год.

Читайте также: Уткин высказался о возможном назначении Почеттино на пост главного тренера "Зенита". | http://soccernews.ru