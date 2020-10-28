"Зенит" сделал предложение Почеттино

Теги зенит санкт-петербургмаурисио почеттино

"Зенит" сделал предложение Почеттино

"Зенит" хочет пригласить экс-тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Как сообщает Don Balon, питерский клуб предлагает аргентинскому специалисту зарплату 10 миллионов евро за сезон.

Отмечается, что Почеттино попросил время на размышление. Он хочет возглавить амбициозный клуб, а финансовые условия отходят на второй план.

Напомним, что Почеттино тренировал "Тоттенхэм" с 2014 по 2019 год.

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