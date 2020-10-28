Евсеев похвалил "Локомотив" за игру с "Баварией"
Экс-игрок "Локомотива" Вадим Евсеев высказался об игре московского клуба против "Баварии" (1:2).
"Достойная игра! Наблюдал с трибун. Хотел вблизи увидеть, как Флик строит игру "Баварии". Человек не проиграл в качестве тренера ни одного матча в Лиге Чемпионов, это впечатляет.
"Локомотив" играл смело. Не испугались играть в футбол, молодцы. Понятно, что класс футболистов "Баварии" выше и командная игра быстрее и качественнее. Однако у любой команды есть шанс отыграться, когда соперник не использует свои шансы.
"Бавария" в нужный момент прибавила и одержала победу, однако "Локо" играл достойно. Никто не выпадал. Все хотели добиться результата. Немного удачи не хватило, могли добиться лучшего результата", - написал Евсеев в своем инстаграме.
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