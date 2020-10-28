Отец Сафонова: "После игры с "Ренном" со мной связывались из АПЛ"
Евгений Сафонов, отец голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова, рассказал об интересе к его сыну из Англии после игры против "Ренна" (1:1).
"Матвей вообще не общается с агентами, да и мне особо не звонят. Хотя после игры с "Ренном" был звонок. Издалека зашли, через знакомых знакомых, хотели узнать мое отношение. Спрашивают: "Не хочет ли Матвей играть в АПЛ"? Я сказал, что если есть предложение, то пусть отправляют в клуб. Пусть там решают.
Матвей установил себе планку и к ней идет, не обращая внимания на постороннее. Отвлекаться на агентов не нужно, в этом сын абсолютно прав", - рассказал Сафонов-старший.
В этом сезоне Сафонов провел 14 игр, в которых пропустил 15 голов.
Читайте также: Сафонов попал в символическую сборную первого тура Лиги Чемпионов по версии WhoScored. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Экс-тренер "Краснодара" назвал слабое место "Челси"
-
"Милан" планирует два трансфера на зимнее окно
-
Тедеско не будет вести переговоров со "Спартаком" о новом контракте до зимней паузы
-
Мбаппе - самый быстрый футболист прошлого сезона Лиги Чемпионов
-
СМИ: Месси продлит контракт с "Барселоной" после ухода Бартомеу
-
"Ливерпуль" не интересуется Кабаком
-
Бензема забил 30-му клубу в Лиге Чемпионов. Такое удавалось только трех игрокам
-
Отец Сафонова: "После игры с "Ренном" со мной связывались из АПЛ"
-
Евсеев похвалил "Локомотив" за игру с "Баварией"
-
Куман высказался о предстоящем матче с "Ювентусом"
-
"Зенит" сделал предложение Почеттино
-
Алаба отклонил третье предложение "Баварии" о продлении контракта
-
Пикфорд нанял охрану из-за нанесенной травмы ван Дейку
-
Азар: "Эта ничья ощущается как победа"
-
Серхио Рамос повторил рекорд Касильяса
-
Клопп рассказал о травме Фабиньо
-
"Реал" обновил рекорд по камбэкам в Лиге Чемпионов
-
Тебас: "Неудачное заявление Бартомеу в его последний день в "Барселоне" о том, что клуб присоединится к Суперлиге"
-
Гильерме: "Мы снова продемонстрировали, что можем играть против любого соперника"
-
Селюк отреагировал на слова Мещерякова после поражения "Локомотива" от "Баварии"