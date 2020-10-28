Отец Сафонова: "После игры с "Ренном" со мной связывались из АПЛ"

Евгений Сафонов, отец голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова, рассказал об интересе к его сыну из Англии после игры против "Ренна" (1:1).

"Матвей вообще не общается с агентами, да и мне особо не звонят. Хотя после игры с "Ренном" был звонок. Издалека зашли, через знакомых знакомых, хотели узнать мое отношение. Спрашивают: "Не хочет ли Матвей играть в АПЛ"? Я сказал, что если есть предложение, то пусть отправляют в клуб. Пусть там решают.

Матвей установил себе планку и к ней идет, не обращая внимания на постороннее. Отвлекаться на агентов не нужно, в этом сын абсолютно прав", - рассказал Сафонов-старший.

В этом сезоне Сафонов провел 14 игр, в которых пропустил 15 голов.

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