Бензема уладил конфликт с Винисиусом

Форвард "Реала" Карим Бензема уладил конфликт с вингером Винисиусом Жуниором.

Напомним, что в перерыве матча Лиги Чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии" (2:2) просил Ферлана Менди не отдавать передачи бразильцу: "Брат, мамой прошу, не пасуй ему. Он играет против нас".

По сведениям As, футболисты обсудили произошедшее и закрыли вопрос.

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