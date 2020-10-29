Тедеско не поступали предложения из Германии
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не планирует возвращаться в Бундеслигу.
Как сообщает журналист Константин Алексеев, Тедеско не поступали предложения из Германии, а сам тренер связывает свое будущее с московским клубом.
Ранее сообщалось, об интересе к Тедеско со стороны "Герты" и "Хоффенхайма".
Напомним, что Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года. После 12 туров клуб лидирует в РПЛ.
Читайте также: Тедеско не будет вести переговоров со "Спартаком" о новом контракте до зимней паузы. | http://soccernews.ru
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