Российские клубы не одержали ни одной победы в восьми играх текущего еврокубкового сезона

Российские клубы провели свои игры во втором туре групповой стадии Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

По итогам двух туров еврокубков клубы РПЛ сыграли восемь матчей, четыре из которых завершились ничьими, еще четыре - поражениями.

Напомним, что в ЛЧ "Зенит" проиграл "Брюгге" (1:2) и дортмундской "Боруссии" (0:2). "Локомотив" сыграл вничью с "Зальцбургом" (2:2) и проиграл "Баварии" (1:2). "Краснодар" сыграл вничью с "Ренном" (1:1) и был разбит "Челси" (0:4).

В ЛЕ ЦСКА поделил очки с "Вольфсбергом" (1:1) и загребским "Динамо" (0:0).

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